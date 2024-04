Si arricchisce di un evento collaterale l’esposizione ‘Preraffaelliti. Rinascimento Moderno’ allestita al San Domenico di Forlì. Domani alle 17,30 nella galleria ‘A Casa di Paola’, via A. Costa 22, s’inaugura ‘Ofelia: un mito contemporaneo’ alla presenza dei curatori: Paola Gatti di ‘A Casa di Paola’ e Orlando Piraccini studioso d’arte. All’immagine di Ofelia, raffigurata nel celeberrimo dipinto del pittore preraffaellita John Everett Millais, sono oggi dedicate le opere della mostra, in alcuni casi appositamente eseguite per l’occasione da otto valenti artisti oggi in attività: Alessandro Casetti, Fabio Colinelli (Pixel), Michele Fontana (Millo 00), Miria Malandri, Pasquale Marzelli, Alice Tamburini, Daniele Tamburro, Patrizio Virzì. Pittori e scultori certamente diversi fra loro per livelli generazionali ed ambiti operativi, nonché per i modi e linguaggi espressivi, ma che insieme nella mostra riescono mirabilmente a rievocare la vicenda che ha visto protagonista l’eroina della pittura preraffaellita.

La mostra, promossa da ‘A Casa di Paola’ col patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Forlimpopoli ed il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, resterà aperta al pubblico fino al 9 maggio il sabato e domenica 10-12 e 16-19; martedi e giovedi 10-12; mercoledi e venerdi 16-19; 1 maggio 10-12.