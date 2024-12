"Ora è necessario più controllo"

Filippo Ercolani, 33 anni, lavora in un grande gruppo industriale di Forlì e vive a Ca’ Ossi. La centrale avicola è una presenza costante nei ricordi di molti residenti e, da circa 19 anni, è teatro di degrado, che incide negativamente sulla qualità nel quartiere. "Credo che l’unico intervento efficace sia un maggiore controllo da parte delle autorità o una sorveglianza fissa. Abito nelle vicinanze e ci sono furti e microcriminalità, anche nelle abitazioni". Circa la riqualificazione, Ercolani propone: "Si potrebbero creare strutture di ristorazione e un parco, ma naturalmente ci vogliono risorse e tempo per realizzare un progetto del genere. La centrale – sottolinea – merita di essere rivalutata, si trova in una zona di grande passaggio, offre spazi grandi ed è un peccato lasciarla in queste condizioni".