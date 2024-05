‘Paesaggi Plurali’ a Bertinoro

I sogni sono il tema, per il 2024, di ‘Paesaggi Plurali’, festival di arte pubblica che nasce dai luoghi e dai cittadini di Bertinoro, che ospiterà dal 4 al 16 giugno l’artista Alessandra Carloni e il fotografo Giorgio Salimeni. Si conclude oggi alle elementari di Fratta Terme la permanenza, iniziata lunedì, della scuola dell’immaginazione. Dopo aver raccolto, tramite un questionario, i sogni degli abitanti di Fratta Terme e Bertinoro, il laboratorio nelle scuole sta raccogliendo anche quelli dei bambini. Alessandra Carloni, premiata pittrice e artista romana, lavorerà sulla parete della scuola elementare Gino Mattarelli di Fratta Terme per dipingere il nuovo murales che nascerà grazie ai sogni elaborati, appunto, durante la Scuola dell’Immaginazione. C’è ancora tempo per raccontare i propri sogni compilando il questionario sulla pagina Facebook ‘Paesaggi Plurali’ o su www.comune.bertinoro.fc.it. I cittadini Terme hanno inoltre la possibilità di offrire ospitalità agli artisti che realizzeranno le opere dal 4 al 16 giugno, compilando il modulo nella presentazione del Festival. Per informazioni è possibile scrivere a info@paesaggiplurali.it o telefonare al 333.2198110. Paesaggi Plurali è un progetto del Comune di Bertinoro, con la direzione artistica di Marcello Di Camillo e della Casa del Cuculo e con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.