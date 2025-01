Palagalassi, in primavera acrobati e risate in arrivo

Si preannuncia un 2025 ricco di spettacoli e grandi nomi per il Gran Teatro PalaGalassi. Il primo appuntamento in calendario sarà a primavera, dal 21 al 23 marzo, con tre repliche di ’Alis’ by ‘Le Cirque Top Performers’, lo spettacolo, che ha entusiasmato il pubblico internazionale grazie a un cast di artisti circensi provenienti da tutto il mondo. Acrobati, giocolieri, equilibristi e aerialisti si esibiranno in performance mozzafiato, accompagnati da giochi di luce e una colonna sonora avvolgente. Il filo conduttore dello show attinge dalla letteratura fantastica dell’Ottocento e dal capolavoro senza tempo di Lewis Carroll.

La compagnia è considerata una delle più prestigiose nel panorama europeo e ogni sua esibizione, adatta anche ai più piccoli, è sinonimo di eccellenza.

Il 28 marzo sarà il turno del comico Andrea Pucci, noto cabarettista delle trasmissioni ‘Zelig’ e ‘Quelli che il calcio’, che porterà in scena il suo nuovo show ‘30 anni... e non sentirli’.

Con la consueta verve ironica e dissacrante, l’artista ripercorrerà i suoi tre decenni di carriera, raccontando episodi divertenti e aneddoti personali che hanno segnato il suo percorso.

Il monologo esplora temi familiari al grande pubblico, come le relazioni di coppia, le difficoltà della vita moderna, il mondo del lavoro, il rapporto con la tecnologia e i cambiamenti della società.

A chiudere la programmazione, (per ora) il 10 ottobre, sarà Alessandro Cattelan con il suo spettacolo ‘Benvenuto nell’Ai!’. Dopo il successo dello show teatrale ‘Salutava sempre’, che ha registrato ben 22 sold out, il celebre conduttore torna sul palco per riflettere, con il suo stile inconfondibile, su un presente sempre più condizionato dall’intelligenza artificiale e dalla tecnologia. Tra momenti comici e spunti di analisi, lo spettacolo offrirà uno sguardo ironico e critico su una realtà in cui l’uomo sembra aver delegato tutto alle macchine.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it.

Brutte notizie invece per i fan della serie ‘Mare Fuori’: lo spettacolo teatrale tanto atteso, ‘Mare Fuori – Il Musical’, con la regia di Alessandro Siani, è stato annullato. Previsto per il 22 gennaio, l’evento è saltato a causa di problemi tecnici e organizzativi. Chi aveva già acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso entro il 31 gennaio, attraverso la sezione dedicata sul sito di TicketOne. Per richiedere l’indennizzo, si dovrà verificare se sul tagliando è presente la dicitura ‘titolo digitale’. In caso affermativo, sarà possibile procedere immediatamente. In caso contrario, la domanda dovrà essere effettuata almeno 9 giorni prima del termine indicato.

Valentina Paiano