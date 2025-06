Parco, individuate due nuove specie di orchidea

All’interno dell’area del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, sono state scoperte due nuove specie di orchidee spontanee, mai rinvenute in queste zone. Si tratta della Serapias neglecta De Not. e della Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr. Nel primo caso la sua presenza era già stata ipotizzata da Giovanni Betti nel 2004 e 2016 nell’area di Ridracoli e un altro più recente, segnalato da Alessandra Pompignoli nel maggio 2024.

Il recente ritrovamento è avvenuto a opera di Cristina Dragos e Gabriele Utignani: una scoperta che ne conferma ufficialmente la presenza anche all’interno del territorio del Parco. A loro volta pochi giorni fa Tereza Tampu e Gabriele Petrini hanno individuato di Dactylorhiza insularis, specie triploide di origine ibridogena, la cui distribuzione in Italia è prevalentemente limitata alla Sardegna e all’Arcipelago Toscano, con presenze più sporadiche nella Toscana interna, in Umbria e in Romagna.

"Si tratta della prima segnalazione in assoluto – precisa una nota dell’ente Parco – di questa rara orchidea per il territorio del Parco. Questi ritrovamenti rivestono grande importanza per la conoscenza della flora e della biodiversità del Parco nazionale, e rappresentano un chiaro incentivo a proseguire nelle attività di ricerca sul campo".

o. b.