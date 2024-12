Paziente aggredisce verbalmente i sanitari: calmato da vigilantes

Aggressione (verbale) al personale ospedaliero al padiglione Vallisneri del ‘Morgagni Pierantoni’, dove si trova l’accettazione del laboratorio analisi: una persona, arrabbiata perché non è stato possibile eseguire l’esame richiesto per mancanza di documentazione e tessera sanitaria, ha minacciato gli addetti di vendette e ha preso a pugni il vetro divisorio. L’uomo è stato calmato dall’arrivo di una guardia giurata, andando poi al Cup di via Colombo. "Siamo preoccupati del continuo aumento di questi casi", dice Rita Briccolani sindacalista della Cisl Fp di Forlì.