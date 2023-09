Pd, continuano le assemblee nei circoli

Le assemblee di circolo per la discussione e il confronto sulle linee politico-organizzative dei candidati a segretario Pd – in corsa ci sono Gessica Allegni e Alessandro Gasperini – continuano fino al 30 settembre.

Oggi assemblea al Circolo Pd Ronco, alle 20.30, circolo Arci in viale Roma 342. Domani, sempre 20.30, alla Sala Taverna Verde, via Somalia, 2, appuntamento del Circolo Pd Ospedaletto- Foro Boario; nella stessa serata, alle 20 assemblea anche al Circolo Pd Meldola, in sala Medusa via Roma 36. Mercoledì appuntamento nei circoli Resistenza - Fratelli Spazzoli, alle 18.30, in via Decio Raggi 24 e Vecchiazzano, alle 20.30, in via Castel Latino 51.