Pellegrinaggio in Terra Santa, aperte le iscrizioni

Sono già aperte le iscrizioni per partecipare dall’1 al 6 gennaio 2026 al pellegrinaggio di comunione e di pace in Terra Santa proposto dall’Ufficio della pastorale sociale della diocesi di Forlì-Bertinoro con l’organizzazione tecnica dell’agenzia Petroniana Viaggi di Bologna. Tra le tappe del viaggio vi sono Gerusalemme, col Monte degli Ulivi, il Cenacolo, il Calvario, il Santo Sepolcro e il Muro del pianto, Ein Karem, luogo dell’incontro tra Maria ed Elisabetta, e Betlemme, con la Basilica della Natività, la Grotta del Latte e il Campo dei Pastori. "In questo tempo ferito dalla guerra – afferma don Stefano Pascucci, vicario episcopale per la pastorale sociale, parroco a Forlimpopoli e uno dei promotori – il viaggio non sarà un semplice pellegrinaggio come quelli abituali in Terra Santa, sarà piuttosto un cammino di fede che si fa anche ascolto e prossimità con visita alle comunità cristiane, incontro con volti e storie del popolo israeliano e di quello palestinese, condivisione della sofferenza di chi abita questa terra, segno concreto di solidarietà e impegno per la pace, oltre ogni appartenenza. Un’iniziativa con momenti di preghiera aperti a tutti nei luoghi della cristianità, visita ai luoghi santi, conoscenza e dialogo. Partendo dalla conoscenza della realtà e dall’ascolto dei protagonisti, anche noi possiamo contribuire a costruire la pace". I posti disponibili sono 50 e le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 luglio 2025.

Prima della partenza, inoltre, ci saranno alcuni incontri di preparazione al pellegrinaggio. "In occasione del viaggio – continua don Pascucci – su iniziativa della diocesi di Forlì-Bertinoro sarà promossa una raccolta fondi per portare concretamente un aiuto alle comunità che incontreremo e alla Chiesa cristiana di Terra Santa". È possibile effettuare una donazione, scaricabile fiscalmente, a: Centro Andrea APS, via Sendi 42, Forlimpopoli, CF: 92066620409, P. IVA: 03995790403, Iban: IT57N0854267790000000133455, causale versamento: erogazione liberale di (indicare nome, cognome e CF) per pellegrinaggio Terra Santa gennaio ‘26. Per l’iscrizione: pellegrinaggi@petronianaviaggi.it; info: paolacasadei.fc@gmail.com.

Alessandro Rondoni