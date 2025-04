Piazza Matteotti, a S. Sofia tornano le polemiche

Gestione della circolazione e dei parcheggi di piazza Giacomo Matteotti a Santa Sofia, la minoranza consigliare attende dall’amministrazione comunale una soluzione adeguata. "La gestione di piazza Matteotti – precisa la nota di Flavio Foietta a nome del gruppo d’opposizione – è stato un argomento molto controverso fin dai primi anni già della amministrazione a guida Daniele Valbonesi. Da anni vengono promessi interventi concreti, ma la situazione resta invariata: parcheggi insufficienti; piazza congestionata soprattutto nei fine settimana; segnaletica inesistente; sosta disordinata e abusiva; problemi di decoro e accessibilità fino alla mancanza di spazi dedicati alla sosta e al riposo che un luogo di incontro e di passaggio dovrebbe offrire".

Va ricordato che piazza Matteotti è il cuore del paese: su di essa si affacciano diversi esercizi pubblici e attività commerciali e quindi dovrebbe essere il salotto buono di Santa Sofia; difficile però contestare che non ci siano problemi, con la minoranza che lamenta anche le mancate risposte concrete alle interpellanze e alle sollecitazioni, ribadendo che la piazza "merita di essere accogliente, ordinata e ben curata, per riflettere l’identità e le bellezze del nostro territorio".

Non si fa attendere la risposta della sindaca Ilaria Marianini su un tema così sensibile e che era una delle priorità del programma elettorale. "Comprendo l’attenzione sollevata dalla minoranza riguardo alla gestione di piazza Matteotti, ma tengo a precisare che l’amministrazione è già al lavoro da tempo su una visione più ampia e strutturata per il centro cittadino. Attraverso la collaborazione con Forlì Mobilità Integrata (Fmi) stiamo portando avanti un piano del traffico che include una valutazione approfondita della viabilità e di tutti i parcheggi del centro. Contestualmente – aggiunge Marianini –, stiamo sviluppando un progetto di decoro urbano che riguarda anche piazza Matteotti, per restituirle il ruolo centrale che merita. Nel frattempo – conclude la prima cittadina – la situazione dei parcheggi e la gestione del traffico è già sensibilmente migliorata grazie a una presenza più costante e attenta della Polizia locale", da poche settimane gestita direttamente dal Comune.

Sono numerosi i cittadini che aspettano di visionare una bozza (su cui lavorano anche i tecnici della Provincia, dell’Ufficio tecnico e della Polizia locale) su quanto anticipato dalla sindaca, stanti la circolazione caotica e poco regolamentata, la mancata gestione dei parcheggi esistenti per finire con la pericolosità di tratti di vie prive di marciapiedi, insicure per i pedoni.