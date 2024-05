Picchia la moglie e scappa: preso

Furibondo litigio tra moglie e marito culminato con l’arresto dell’uomo, che dopo avere aggredito la donna aveva tentato, inutilmente, di darsi alla fuga con un inseguimento in auto coi carabinieri.

A fare esplodere la coppia (lei 40enne e lui 26enne), stando ai riscontri investigativi, sarebbero stati motivi economici. La donna, dopo essersi divincolata dalla presa del marito, si sarebbe rifugiata in bagno da dove è riuscita a chiamare il numero di emergenza 112. L’uomo, intuendo la situazione, è scappato in macchina. I militari l’hanno raggiunto intimando l’alt; il marito in fuga ha forzato il posto di blocco, innescando un inseguimento per le vie cittadine.

Raggiunto da una gazzella, l’uomo è stato bloccato mentre provava a dileguarsi a piedi. Il 26enne è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamento ai danni della moglie. L’uomo è in cella in quanto colpito, tra l’altro, da un ordine di carcerazione per reati commessi in passato.