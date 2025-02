Picta Romagna, al via la rassegna

Dopo lunghi mesi di gestazione, si leva finalmente il sipario su Picta Romagna – Rassegna europea di arte contemporanea – Premio Romagna città di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Domani alle 17 nella cittadella medicea è in programma la cerimonia inaugurale della terza edizione della manifestazione, ideata dal maestro Giuseppe Bertolino e curata dal critico d’arte Michele Govoni. Il taglio del nastro sarà preceduto dall’esibizione delle majorette Frecce d’argento di Forlì, che animeranno piazza d’Armi con spettacolari evoluzioni.

A seguire il vernissage alla presenza di numerose autorità istituzionali: confermata la presenza di Gessica Allegni, assessora alla cultura della Regione Emilia – Romagna; Valentina Ancarani, consigliera regionale e vicepresidente della commissione cultura della Regione Emilia-Romagna; Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole; Enrico Monti, vicesindaco del Comune di Forlimpopoli; Michele Drudi, assessore del Comune di Meldola; quindi i ‘padroni di casa’ Giuseppe Bertolino e Michele Govoni, il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, curatore degli eventi culturali a latere di Picta. L’inaugurazione sarà accompagnata dalle musiche del Trio Diatonic.

Fino a sabato 7 aprile l’edificio rinascimentale ospiterà le le opere di 29 artisti di tutto il mondo e, autentica chicca di quest’anno, l’esposizione Scarpe d’autore, nata dalla sinergia culturale con Pollini, storico brand di calzature e accessori, conosciuto in tutto il mondo per la sua tradizione, la qualità e l’eccellenza della manifattura italiana: le scarpe fornite dall’azienda di San Mauro sono stare reinterpretate in maniera creativa e originale dagli artisti della rassegna.

Che quest’anno vivrà numerose appendici in luoghi simbolo del territorio: da Casa Moretti a Cesenatico al Museo Tramonti di Faenza, alle forlimpopolesi Casa Museo Bertozzi e Casa di Paola, dalla Galleria comunale Bertozzi alla Rocca di Meldola passando per l’Idro Ecomuseo di Ridracoli e l’Hotel Embassy & Boston di Milano Marittima.

Tanti anche gli eventi culturali collaterali, a ingresso gratuito, curati da Maurizio Gioiello e dedicati a un’ampia gamma di settori, tra cui arte, letteratura, storia, tradizioni, musica, enogastronomia.

Primo appuntamento già sabato alle 17, sempre nel Palazzo pretorio, sul tema ’Il Sangiovese di Romagna: storia, racconti e tradizioni’ a cura di Gabriele Zelli con intermezzi musicali del Trio Iftode e degustazione offerta dall’Azienda agricola I Sabbioni.

Il programma della rassegna Picta Romagna, promossa da Cava Forever group aps, si completa con una serie di laboratori per avvicinare gli studenti e i giovani al mondo dell’arte. Una delegazione dei ragazzi della III C del locale istituto comprensivo sarà presente all’inaugurazione.