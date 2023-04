Pietre resistenti e note ’Bella Ciao’ in diretta tv

Nonostante il tempo incerto, la festa della Liberazione si è svolta ugualmente ieri a Fiumana, organizzata dal gruppo che anima il ‘Progetto delle pietre resistenti’. Il clou l’esecuzione di ‘Bella Ciao’ nella versione dei Modena City Ramblers, diventata per l’occasione l’inno del progetto. Racconta Elisa Fucci, responsabile dell’iniziativa: "La band è intervenuta in collegamento col programma di La7 Tagadà, per sostenere il nostro progetto che vuole raccontare alle generazioni più giovani l’attualità dei valori antifascisti". Il gruppo ha messo a disposizione gratuitamente la propria rivisitazione di ’Bella Ciao’, come colonna sonora del video che sarà diffuso su tutti i social. Aggiunge Fucci: "I Modena City Ramblers hanno raccontato i motivi che li hanno spinti a portare queste ‘staffette’ della memoria nelle diverse tappe del loro tour 2023".

Molte famiglie al mattino hanno partecipato coi figli alla caccia al tesoro degli ‘animaletti resistenti’ (ape, bruco, chiocciola, pulcino, pinguino e mucca) sparsi per tutta Fiumana, per poi ritrovarsi per il pranzo al sacco nei locali del circolo Articolo 3 al coperto.

Quinto Cappelli