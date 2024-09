Pieve, l’estate se ne va con la Sagra dell’uva

A Pieve Salutare il crepuscolo dell’estate porta con sé l’irrinunciabile appuntamento con la Sagra dell’Uva, uno degli eventi più partecipati del territorio provinciale. La manifestazione, organizzata dagli infaticabili volontari della società cooperativa In Campis Vita, andrà in scena nel fine settimana nella grande area verde adiacente la chiesa della frazione del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Giunta al bel traguardo della 67ª edizione, la festa avrà in veste di ospite d’onore la frutta in grappoli. Si parte sabato alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici: in menu spiccano lo stinco di maiale al forno con patate e altri piatti della tradizione romagnola, magari da gustare con la birra Hacker dell’Oktoberfest. E come sottofondo la dance music anni 70, 80 e 90 selezionata dai ‘mitici’ deejay del Popclub Staff.

La domenica si pranza e si cena con polenta, tortelli, cappelletti, carne ai ferri, piatto vegetariano e tanto altro, da gustare prima di lanciarsi nei balli in occasione dello spettacolo dell’orchestra Vanessa Silvagni. Nel pomeriggio inoltre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi di strada di Nonno Banter; alle 16 è prevista la degustazione di piadina fritta con l’uva e alle 17.30 il tradizionale rito della pigiatura. Da non perdere infine anche il mercatino con prodotti vari e la lotteria dei fiori. In entrambe le giornate saranno donati grappoli di uva pregiata a tutti coloro che consumeranno almeno una pietanza. La Sagra vede coinvolti come volontari gran parte degli abitanti della piccola frazione di Pieve nonché di quelle vicine oltre ovviamente ad alcuni cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per info: www.pievesalutare.it.

Francesca Miccoli