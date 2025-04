Tangenziale rapida. Ultimo tratto in arrivo: un terzo già compiuto

Proseguono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione del terzo lotto della tangenziale est di Forlì, intervento strategico che promette di migliorare significativamente la viabilità cittadina e intercomunale: attualmente, circa un terzo dell’opera è stato completato.

Lungo in tutto 3,6 chilometri, il terzo lotto, collegherà la zona di via del Partigiano con via Placucci, completando il collegamento veloce tra la via Emilia, la Statale 67 Tosco-Romagnola, l’autostrada A14 e l’ospedale Morgagni-Pierantoni, con il risultato di andare a sgravare il traffico urbano.

Opera ambiziosa, prevede la realizzazione di gallerie, viadotti e ponti, per un costo complessivo di circa 164 milioni di euro. Risultati che soddisfano la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che ha espresso soddisfazione per gli ultimi sviluppi registrati dal cantiere coordinato da Anas: "Con l’avanzamento dei lavori del terzo lotto della tangenziale Est si conferma l’impegno concreto del governo Meloni per un’opera strategica, attesa da anni e fondamentale per la viabilità cittadina e intercomunale".

Per consentire la costruzione dello svincolo di intersezione con via del Partigiano, a partire dal 17 aprile sono state attivate modifiche alla circolazione: in particolare è stata chiusa via del Guado nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Montone e l’intersezione con via del Partigiano.

Contemporaneamente è stata aperta una bretella alternativa, che va dal ponte del fiume Montone (lato sud) alla rotatoria via Forlanini– viale Murri; scattato poi il divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate.

Modifiche temporanee, ma di lunga durata: le strade non saranno percorribili fino al completamento di questa fase, previsto entro la fine dell’anno. Al netto dei disagi per i cittadini, però, il calendario, per ora, è rispettato: "I dati parlano chiaro – commenta Buonguerrieri –: infatti al 31 marzo i lavori risultavano già al 28% dell’avanzamento complessivo. Un risultato importante che testimonia la serietà del cronoprogramma e l’efficacia dell’azione avviata. Continueremo a monitorare da vicino lo sviluppo dell’opera in stretto collegamento con Anas e il Ministero – promette la deputata in conclusione –, perché Forlì e i suoi cittadini meritano infrastrutture moderne, sicure e al passo coi tempi".