"Più pattuglie E valutiamo azioni forti"

"Siamo stati terribilmente sorpresi dall’episodio accaduto in corso Mazzini, del tutto inaspettato. Forlì è una città dove non accade mai nulla: vedere un regolamento dei conti è stato choccante". Il vicesindaco Daniele Mezzacapo con altri amministratori ieri mattina, all’indomani del fatto di cronaca che è rimbalzato sui media nazionali, ha incontrato il questore Lucio Aprile. Si è parlato delle contromisure. "Il questore ha disposto un provvedimento di 15 giorni di chiusura del minimarket situato situato a poca distanza dall’episodio – continua il numero 2 della giunta – . Allo scadere del periodo valuteremo altre azioni forti. Chi vende gli alcolici fuori degli orari stabiliti dal regolamento di polizia urbana, sarà costretto a chiudere. Infine incrementeremo i pattugliamenti da parte della polizia locale – conclude Mezzacapo – . Ora il nostro centro ripartirà con le attività estive e non è tollerabile che si pensi che è lasciato in mano a certi personaggi".