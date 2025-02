‘Plaza suite’ di Simon al Dragoni con Tedeschi e Caprioglio

Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio saranno protagonisti al Teatro Dragoni (piazza Orsini, a Meldola), stasera alle 21, con la commedia ‘Plaza suite’ di Neil Simon. La regia è di Ennio Coltorti. ’Ah, se queste pareti potessero parlare…!’. Quante volte l’abbiamo sentito dire o l’abbiamo pensato noi stessi. Beh, Neil Simon l’ha fatto: ha fatto parlare una stanza; una suite dell’Hotel Plaza. E le suite, si sa, ne hanno viste di tutti i colori, ma non ne possono parlare; a meno che… non si stia in teatro; dove per loro possano parlare le persone che le hanno abitate. Ma soprattutto che queste persone siano interpretate da attori dal nome sinonimo di bravura e garanzia; come, del resto, quello dell’autore. Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio interpretano tre coppie (diverse), in tre situazioni (diverse), in una suite (la stessa) di un hotel considerato come l’Olimpo: la dimora degli Dei. Lusso, agi, benessere che tuttavia non impediscono imbarazzi, problemi, inciampi. Qui tre coppie diverse, tre problemi di coppia diversi con un unico filo conduttore: una stanza dell’Hotel Plaza di New York.

Prevendite alla biglietteria diurna del Diego Fabbri (corso Diaz 38/1, Forlì) ore 10-13 e 16- 18. Prenotazioni telefoniche (0543/26355) ore 11-13 e 16-18.