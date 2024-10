Podistica per Golfarelli, vince il maltempo

Si doveva tenere questo sabato la podistica e camminata non competitiva ‘Corri con Aism - Nel nome di Tony Golfarelli’, ma le avverse condizioni meteo previste per i prossimi giorni hanno fatto desistere gli organizzatori, che hanno riprogrammato la gara per domenica 27 aprile.

Tony Golfarelli, ex consigliere comunale di Forlimpopoli, affetto da sclerosi multipla e morto lo scorso 18 aprile, non si era mai arreso alle limitazioni che la sua malattia comportava: proprio per ricordare lui e lo spirito con il quale affrontava la vita ogni giorno, la sezione provinciale di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), di cui è stato anche presidente, insieme a Uisp, avevano organizzato l’evento che doveva svolgersi nella artusiana.

L’intero ricavato della manifestazione che, ricordiamo, si terrà non più sabato ma il prossimo anno, domenica 27 aprile, verrà devoluto alla sezione provinciale Aism per finanziare l’acquisto di strumenti ed ausili, per esempio un servoscale mobile, per persone con sclerosi multipla. Oltre alla finalità di beneficenza, l’evento ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport per tutti. "Uno sport per tutti per permettere di uscire dall’ombra e dalla vergogna che tiene chiuse in casa molte persone con sclerosi multipla – spiegano gli organizzatori –, per camminare, passo dopo passo, chi con ausili chi non, assieme ai concittadini con l’obiettivo comune di sensibilizzare la collettività sulle tematiche relative alla malattia, svolgere attività di prevenzione incidendo sugli stili di vita e, anche, divertirsi".

Due i percorsi che erano stati programmati: una camminata ludico motoria di circa 4 km e la corsa non competitiva di circa 10 km con partenza e arrivo in piazza Garibaldi a Forlimpopoli. Gli organizzatori comunicheranno le modalità di iscrizione alla manifestazione a ridosso della nuova data designata.

Matteo Bondi