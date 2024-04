Poesia, premio a Nivalda Raffoni

‘Sol sél’ (Solo sale) è la poesia in dialetto romagnolo della bertinorese Nivalda Raffoni che si è aggiudicata il primo premio assoluto alla decima edizione del concorso letterario nazionale ‘Scrivile’. La cerimonia si è svolta lo scorso lunedì a Pisignano. Il concorso è promosso dall’associazione ‘Francesca Fontana’ ed è stato dedicato, nell’edizione di quest’anno, ai ‘Pensieri per le donne’. ‘Scrivile’ ha confermato la tendenza di un sempre crescente numero di concorrenti in tutte le categorie.