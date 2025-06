Poste, aumentano i pacchi consegnati

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati in provincia di Forlì-Cesena dai portalettere di Poste Italiane. Il Gruppo, guidato dall’Ad Matteo Del Fante, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione. Numeri in crescita che dimostrano una tendenza al commercio online, conseguentemente alla quale Poste Italiane, per riuscire a offrire un servizio all’avanguardia, ha realizzato nuove assunzioni, in particolar modo stabilizzando con contratto a tempo indeterminato, personale che aveva precedentemente lavorato a tempo determinato, garantendo una sempre maggiore qualità dei servizi.

Oltre alle 400 stabilizzazioni nell’intera Regione, su Forlì-Cesena sono stati 23 gli ingressi dell’ultimo anno, utili per far fronte ai volumi crescenti nel settore pacchi consegnati sul territorio e distribuiti tra i cinque centri di distribuzione del territorio, di cui due nel forlivese (Forlì Centro e Meldola).