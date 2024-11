Poste, oltre ai nuovi servizi ecco un moderno sportello Atm

Poste ha installato nell’ufficio di Rocca un Atm Postamat di nuova generazione, dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Spiegano i dirigenti: "La sede di via Corbari 14 è stata trasformata in ufficio Polis-Casa dei servizi digitali, dove all’interno sono già presenti alcuni primi servizi, come la possibilità di richiedere i certificati Inps e i certificati anagrafici Anpr tramite servizio Totem, e da oggi vede anche l’installazione di questo nuovo modello di Atm innovativo".

Prosegue la nota: "In un momento, in cui tanti piccoli centri stanno vivendo il dramma della desertificazione bancaria, con oltre 160 sportelli chiusi recentemente, Poste sta attuando un’inversione di tendenza inserendo, negli uffici dei Comuni con meno di 15mila abitanti, nuovi servizi innovativi della Pubblica amministrazione, come i certificati anagrafici e di stato civile: servizi Inps per i pensionati, cedolino della pensione, certificazione unica e modello Obis M, servizi ‘Atti di Volontaria Giurisdizione’ e l’introduzione di Atm dove non c’erano". Il nuovo Postamat è dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code.

Disponibile 7 giorni su 7, h24, consente di effettuare il prelievo di denaro contante, saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi Postamat possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di Postepay.

Quinto Cappelli