Predappio, fari puntati sulla spesa energetica

di Quinto Cappelli

"La spesa energetica del Comune di Predappio (luce, gas e illuminazione pubblica) è passata dal 300mila euro nel 2019, a 680mila euro nel 2022, con una previsione per l’anno in corso di 570mila euro". Lo ha sostenuto giovedì sera in consiglio comunale il sindaco di Predappio, Roberto Canali, durante la discussione del bilancio di previsione 2023-25, approvato dalla maggioranza e col voto contrario dei quattro consiglieri di minoranza della lista di centrosinistra ‘GenerAzione in Comune’, il cui capogruppo Gianni Flamigni spiega: "Siamo contrari a questo bilancio che non ha prospettive per il futuro di Predappio. I fondi del Pnrr sono quasi azzerati e vari lavori pubblici importanti non sono finanziati. Siamo preoccupati".

La maggioranza sottolinea che sono rimaste invariate l’Imu e l’addizionale Irpef, come pure le tariffe per i servizi a domanda individuale, fra cui mense, scuolabus, lampade votive e palestre. Dice il sindaco Canali: "Quest’anno abbiamo aumentato i posti al nido Pollicino, gestito dalla Cooperativa Formula Servizi di Forlì, passando da 20 a 32 posti. A questo proposito, grazie a contributi statali e regionali, non sono aumentate per le famiglie le rette al nido, anche perché come Comune abbiamo messo 20mila euro, che si aggiungono alle spese per i lavori di messa in sicurezza della nuova sezione".

Fra i vari progetti di lavori pubblici da realizzare nell’anno in corso c’è quello del risparmio energetico, col completamento della conversione a led di tutti i 1.300 punti luce del territorio comunale (500 già realizzati), per una spesa di 320mila euro. "Un altro progetto molto importante – prosegue Canali – è quello dell’efficientamento energetico nel teatro comunale (copertura nuova, cambio di infissi e parte del cappotto), con una spesa di 250mila euro (200 dal Pnrr e 50 di fondi comunali)".

Durante le vacanze estive saranno cambiati gli infissi nella scuola primaria Anna Frank di Fiumana, con 105mila euro dal ministero dell’Ambiente. Mentre per sistemare quest’estate le facciate e l’esterno della palestra della primaria ‘Adone Zoli’ di Predappio ci sono 140mila euro. "Con 130mila euro – aggiunge Canali – faremo anche nuovi marciapiedi nelle frazioni di Santa Marina e Tontola. Inoltre, vorremmo mettere in sicurezza altre aree: a Predappio la tombinatura per realizzare un camminamento nella zona Villaggio (spesa 20mila euro), mentre a Fiumana un lavoro simile dovrebbe essere realizzato con 30-40mila euro nei pressi del ristorante la Casetta".

Fra gli ordini del giorno, voto unanime su quello per il ripristino dell’auto medica tagliata dall’Ausl Romagna a Meldola.