Predappio, prosegue la lotta agli afidi con le coccinelle

Per il quarto anno consecutivo prosegue la lotta biologica agli afidi che ammalano gli aceri di viale Matteotti a Predappio, a cura del servizio Lavori pubblici del Comune. Il lancio delle coccinelle è avvenuto giovedì scorso per curare e bloccare la melata prodotta dagli afidi che, cadendo dagli alberi, imbratta strade, marciapiedi e automobili. "Questa soluzione – racconta l’assessora all’ambiente Carla Ravaglia – desta ogni anno un grande interesse da parte di chi assiste all’operazione, per la grande efficacia che ha rivelato, anche di fronte ai classici e poco ecologici sistemi, a cui si era abituati. Le coccinelle, insetti fra i più grandi predatori di afidi, sono in grado di proteggere le piante vittime di parassiti e possiedono la duplice caratteristica di essere anche il simbolo della buona sorte"

