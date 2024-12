Premilcuore, eventi fino alla befana. Babbo Natale domani in piazza

Aperte lo scorso 8 dicembre con musica e accensione dell’albero di Natale in piazza Caduti, le manifestazioni ‘È Natale a Premilcuore’, a cura del Comune in collaborazione con la Pro loco, proseguiono in questo fine settimana. Domani alle 15 Arriva Babbo Natale in piazza, cui seguirà alle 17 lo spettacolo teatrale improvvisato ‘A Christmas Carol’. Il programma di domenica prevede alle ore 15 narrazioni e laboratori musicali con Raffaele Maltoni e alle 20.30 concerto ‘Divanetti Folk’ nella sala Ricci del Centro visite del Parco nazionale.

Si proseguirà il 28 dicembre alle ore 21 con il Concerto natalizio della Banda dei Carrettieri. L’anno nuvo sarà salutato il 4 gennaio, alle ore 21 con il concerto ‘Dal bel canto allo Swing’, a cura dell’Accademia Distretto della Musica. Domenica 5 gennaio alle 16.30 si svolgerà il tradizionale canto della Pasquella, suddiviso in vari gruppi, in giro per il paese e le frazioni ‘Aspettando la Befana’. Lunedì 6 gennaio dalle ore 15 laboratorio per bambini, a cura dell’associazione Liberi e Selvaggi. Le manifestazioni sono patrocinate da Parco nazionale, Romagna Acque Sorgenti delle Fonti e BccRavennate Forlivese e Imolese.

Commenta il sindaco Sauro Baruffi: "L’amministrazione comunale è lieta di porgere gli auguri di Natale e di Buone Feste agli abitanti e a tutti i turisti che aspettiamo numerosi a Premilcuore e nel territorio del nostro Appennino con un calendario di iniziative divertenti e interessanti per grandi e piccoli". Aggiunge il presidente della Pro loco, Adamo Biondi: "Noi ci stiamo preparando soprattutto con i gruppi della Pasquella, per animare le tradizioni della Befana molto sentite a Premilcuore e in tutta la montagna, tanto che parteciperemo in piazza a Predappio per la tradizionale sfida fra gruppi di Befanotti il 6 gennaio".

Quinto Cappelli