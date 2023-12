Premilcuore, si parte con tombola e Trio Iftode

Da giorni a Premilcuore l’albero di Natale, che il Comune ha innalzato in piazza Ricci, annuncia le manifestazioni natalizie 2023 e del nuovo anno 2024, organizzate dalle associazioni locali. S’incomincerà il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore 15 in palestra con una tombola e un concerto di musica nazional popolare del Trio Iftode di Galeata, a cura della Misericordia. Racconta il presidente Damiano Bartolini: "Saranno iniziative col calore della famiglia e del clima natalizio". Mercoledì 27, durante il consiglio comunale delle 19.30, sarà conferita la cittadinanza onoraria a Mauro Di Tante di Santa Sofia, maestro di musica e tromba, "per meriti culturali e musicali". Il 30 dicembre, alle 20.30 nella pieve di San Martino, la Banda dei Carrettieri presenterà a cittadini, ospiti e turisti il ‘Concerto di fine Anno’. Per l’anno nuovo 2024 la Pro loco sta preparando il Canto della Pasquella, grazie a due gruppi di Pasqualotti o canterini, che la sera della vigilia, cioè il 5 gennaio inizieranno a cantare la tradizionale Pasquella, divisi in due gruppi, allietando anche tutte le frazioni, fra cui Montalto, Fiumicello, Fantella, Ponte di Fantella e con puntate perfino "fuori dai confini comunali", cioè a San Zeno (comune di Galeata). I gruppi si ritroveranno insieme alle Balducce per la ‘Benfinita’ ovvero il ballo di Cenerentola, intorno alla mezzanotte. Il giorno dopo, festa dell’Epifania, i Pasqualotti di Premilcuore scenderanno a Predappio, per partecipare nel pomeriggio al ‘Festival delle Befane romagnole’ in piazza Garibaldi. Commenta il presidente della Pro loco, Adamo Biondi: "Le feste natalizie sono molto sentite anche nell’alta valle del Rabbi, anche se sono state un po’ rallentate dalla pandemia. Ma concerti, musica e manifestazioni tradizionale rallegreranno e porteranno serenità anche nel nostro paese".

q.c.