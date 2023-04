Processione, messa e Via Crucis

Domani, Domenica delle Palme, inizia la Settimana Santa e il vescovo Livio Corazza (nella foto) benedirà i rami di ulivo alle 10.15 nella chiesa del Carmine in corso Mazzini. Seguirà la processione che terminerà in piazza Saffi a San Mercuriale, dove il vescovo celebrerà la messa alla riapertura della basilica dopo i lavori di restauro. Alla sera (20.45) la tradizionale Via Crucis vivente nella parrocchia di San Paolo, presso l’area verde di via Dragoni. La Domenica delle Palme, con cui inizia la la serie di liturgie che concludono la Quaresima e preparano alla Pasqua, prende il nome dai rami di palma o ulivo benedetti all’inizio delle messe per ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e in tal giorno durante le messe viene proclamato il racconto evangelico della Passione di Cristo.