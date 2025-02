Profilo social falso di Zattini chiede denaro, il sindaco: “Non accettate richieste e non inviate soldi”

Forlì, 28 febbraio 2025 - Anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini è finito nelle mire dei truffatori che approfittano di profili social con un certo seguito per ottenere denaro o favori da chi cade nella loro rete.

Ad annunciarlo lo stesso Zattini che sul suo (vero) profilo Facebook ha messo in guardia i followers: "E' stato creato un profilo falso a mio nome - ha scritto - che invia richieste di amicizia e successivamente chiede denaro via Messenger. Non accettate richieste e non inviate soldi!".

Il sindaco Zattini aggiunge che il profilo fake è già stato segnalato alle autorità competenti che provvederanno a bloccarlo il prima possibile.