’Promemoria Auschwitz’: ecco come partecipare all’esperienza

Grazie a un contributo comunale di 2.640 euro, otto studenti bertinoresi, provenienti da diversi istituti superiori del territorio, potranno partecipare al progetto Promemoria Auschwitz, un percorso di approfondimento interdisciplinare organizzato dall’Associazione Deina.

Il progetto si articola in diverse fasi educative che combinano lezioni frontali sulla Shoah e le deportazioni con metodologie didattiche interattive. I partecipanti sono coinvolti in workshop, simulazioni e discussioni guidate, utilizzando anche strumenti digitali come smartphone e social network per un approccio contemporaneo alla memoria storica. Il cuore dell’esperienza è rappresentato dal viaggio studio che tocca luoghi simbolo come il campo di Auschwitz-Birkenau, la fabbrica di Oskar Schindler e il ghetto di Cracovia. Il percorso si concluderà con un importante momento di condivisione: gli studenti organizzeranno incontri pubblici per trasmettere e conoscenze acquisite e le emozioni vissute.

"Come amministrazione comunale sosteniamo con profonda convinzione questo progetto – commentano la sindaca, Gessica Allegni, e Sara Londrillo, assessora all’istruzione e alla cultura –. Mantenere viva la memoria dell’Olocausto e degli orrori della guerra nelle nuove generazioni è un dovere morale, indispensabile per impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro. Ringrazio l’associazione Deina per l’impegno e la professionalità che mette nel progetto".

Matteo Bondi