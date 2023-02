Pronto soccorso, il 33% dei pazienti non riesce a essere curato entro 7 ore

di Fabio Gavelli Ripresa degli accessi al Pronto soccorso ai numeri pre-Covid, lunghi tempi di attesa, personale fortemente sotto organico. Il monitoraggio dell’Ausl Romagna fotografa una situazione critica – con lievi differenze – in tutti e sette gli ospedali dotati di Medicina d’urgenza: Forlì, Cesena, Faenza, Ravenna, Lugo, Rimini e Riccione. Mentre da settimane divampa la polemica innescata dalla soppressione dell’auto medicalizzata con base a Meldola, i dati confermano che i problemi della sanità si riversano pesantemente sui Pronto soccorso. Nel complesso, in tutti e 7 i servizi presenti sul territorio, sono affluite 480.507 persone da gennaio a novembre 2019, scese a 325.76 negli stessi 11 mesi del 2020 (calo comprensibile, viste le restrizioni imposte dalla pandemia), risalite a 363.225 nel 2021 (stesso arco di tempo) e poi a 426.113 nei primi 11 mesi dell’anno scorso. In sostanza, ci si avvicina al volume di accessi prima dell’avvento del Coronavirus. In aumento dell’8%, fra il 2022 e il 2021, anche i ricoveri successivi al passaggio in P.S. I tempi di attesa da sempre provocano disagi, come riportano gli stessi cittadini che poi inoltrano lamentele tramite i media. Nel caso di Forlì, un paziente su tre nel 2022 – il 33% – non...