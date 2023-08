Proroga al 31 ottobre nei comuni colpiti Modalità e tempi

Come ottenere la rateizzazione delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti? Lo ha stabilito Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente; il provvedimento riguarda i comuni alluvionati. Le somme dovute saranno rateizzate senza interessi, per 12 mesi, seguendo la periodicità abituale delle fatture. Le rate minime ammontano a 20 euro ma gli utenti possono anche scegliere di non rateizzare. Al termine del periodo di sospensione, il gestore di ogni servizio dovrà comunicare l’importo non saldato e il piano rate, e dovrà inoltre ricordare della possibilità di pagare anche senza suddivisione in rate o di usufruire di una rateizzazione differente. L’associazione Confconsumatori ricorda che "il 3 agosto Arera ha introdotto l’opportunità di richiedere una proroga della sospensione dei pagamenti fino al 31 ottobre, ma solo su specifica richiesta. Questa proroga è disponibile per le forniture legate ad abitazioni o sedi compromesse nella loro integrità ma la richiesta va inoltrata entro il 31 agosto, secondo le modalità indicate sui siti dei gestori". Per chiarimenti è possibile contattare Confconsumatori all’indirizzo: [email protected].