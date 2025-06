Un’eccellenza di cui è giusto rendersi conto

Purtroppo ci sarà sempre qualcuno con un caso personale negativo, se non persino di malasanità e che quindi storcerà il naso. Sappiamo bene del sovraffollamento spesso al Pronto soccorso e dei lunghi tempi (ma qui è l’intero sistema Ausl a essere chiamato in causa) per usufruire di certe prestazioni e di alcuni esami. Però, uscendo dal particolare, bisogna ammettere che spesso – come dicevano le nonne romagnole – ci lamentiamo ‘de brôd gras’ (del brodo grasso), cioè di difetti e problemi che non sono tali. Ebbene, pur in un quadro di una sanità romagnola di livello, il Morgagni-Pierantoni continua a mietere riconoscimenti. Bene criticare per migliorare le cose, ma anche rendersi conto che abbiamo delle vere eccellenze.