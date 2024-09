Raccolta fondi per la ristampa de ’L’ultimo lupo di Strabatenza’

Al Rifugio Trappisa di Sotto (foto) annunciano la ristampa del libro ‘L’ultimo lupo di Strabatenza’ di Gian Maria Cadorin. "Questo libro, nato tra le mura del nostro rifugio e frutto di lunghe serate trascorse davanti al camino acceso con gli abitanti del luogo – scrivono i gestori – ha da subito conquistato i nostri cuori. Purtroppo l’opera non è più reperibile, ma grazie alla collaborazione con l’autore, che ha condiviso con noi queste storie preziose, abbiamo deciso di riportarlo alla luce con una nuova edizione arricchita da prefazioni di personaggi e studiosi del territorio".

La ristampa sarà impreziosita dalle illustrazioni in stile xilografia medievale realizzate dall’artista Alberto Santi di Ridracoli e da un progetto grafico curato da Deborah Mosconi, caratterizzato dall’uso del colore ruggine, in omaggio alla tradizione di stampa romagnola. Per sostenere il progetto, è stato lanciato un crowdfunding rivolto a chi desidera acquistare in anteprima il libro, una ristampa limitata unica. Le donazioni per il progetto si effettuano sul link https://www.trappisa.it/bottega/ultimo-lupo-di-strabatenza/, con pagamenti via Satispay o PayPal (info: tel. 347.4134245 e 351.6215723).

o. b.