Rapinò un imprenditore di Civitella, arrestato bandito albanese

È finito in carcere su esecuzione di un ordine di arresto per pena definitiva uno dei rapinatori della gang di albanesi che il 10 gennaio 2020 assaltarono la villa di un imprenditore di Civitella, poi legato, picchiato e imbavagliato. La cricca scappò con un bottino di migliaia di euro in gioielli e un Rolex.

In manette è finito oggi uno dei componenti della banda, che deves contare 3 anni un mese e 20 giorni. L’uomo venne arrestato un mese dopo, assieme agli altri complici, nel comune di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine; i malviventi vennero arrestati in flagranza in quanto avevano appena commesso un’altra rapina in villa ai danni di imprenditore della zona.

Quella notte i banditi, travisati con delle maschere, fuggono dopo aver sentito il latrato di un cane e la successiva accensione di una luce nella casa dei vicini; episodio che gli impedisce di completare il colpo, che prevede anche la razzìa della cassaforte, che resta invece intonsa. Parte del bottino però già ce l’hanno così i criminali scappano per evitare guai. E lasciano l’imprenditore – che abita solo – legato, sanguinante, sulla sedia.

L’uomo però, nonostante il suo stato di prostrazione, reagisce con drammatica forza fisica e di spirito. Coi denti riesce ad afferrare il cacciavite che i criminali avevano usato per minacciarlo. E dopo diversi tentativi riesce a comporre il 112 al telefonino, proprio usando lo stesso cacciavite.