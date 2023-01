La Regione: "Giro d’Italia 2024, una tappa dedicata a Ercole Baldini"

Forlì, 26 gennaio 2022 – Una tappa del Giro d’Italia con arrivo a Forlì, dedicata a Ercole Baldini. È questo l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, rivelato dall’assessore al turismo Andrea Corsini, durante la presentazione del libro ‘Ercole Baldini, una leggenda italiana’ (scritto dal giornalista Beppe Conti) ospitata dal Comune di Forlì. Di fatto, il primo evento pubblico dedicato al grande campione di ciclismo dalla sua morte, avvenuta il 1° dicembre.

Davanti a tanti appassionati nel salone comunale, è stata dunque svelata l’idea per onorare il Treno di Forlì – tuttora unico ciclista della storia ad avere trionfato al mondiale, all’Olimpiade e in una grande corsa a tappe (Giro 1958) –: la Regione proporrà all’organizzazione della corsa rosa, nell’edizione 2024, un arrivo a Forlì esplicitamente dedicato a Baldini. A dicembre si erano accese le polemiche perché, invece, il Tour de France – nella sua prima storica tappa italiana nel luglio 2024 – toccherà Premilcuore, Galeata e Santa Sofia senza però sfiorare il capoluogo. In realtà, se l’organizzazione andrà in porto, Forlì avrà la sua passerella qualche mese prima, a maggio. E chissà se per allora sarà anche definito il modo di onorare Ercole: si era parlato di intitolargli la stazione (in virtù del soprannome Treno) oppure il nuovo parco dell’Eridania, nonché di valorizzare il museo dei cimeli del campione. Il Comune di Forlì ha preso tempo, prendendosi però anche l’impegno di formulare una proposta alla famiglia di Baldini. Quella del Giro, insomma, potrebbe essere solo la prima iniziativa. Va ricordato che il presidente dell’Apt dell’Emilia-Romagna è Davide Cassani, un ex ciclista romagnolo cresciuto col mito di Ercole Baldini, tanto da essere intervenuto al suo funerale e da essere definito "un amico" dai figli.