Ricco programma di eventi: annunciato il calendario annuale

Con il mese di maggio la Pro loco di Premilcuore ha presentato un ricco programma di manifestazioni e iniziative nel paese e nei dintorni dell’alta valle del Rabbi.

Spiega il presidente dell’associazione di volontariato, Adamo Biondi: "Il nostro programma comprende feste, attività sportive, escursioni nel verde, sagre e altre iniziative che sono organizzate dai nostri volontari, ma collaboriamo anche con tutte le manifestazioni del Comune o di altre associazioni del paese". Fra le sei date di questo mese, va segnalata la Festa del Mogio, che si terrà tra il 24 e 25 e che ricorderà i 100 anni di fondazione.

Fra le moltissime di giugno, esaltano con interesse il Raduno escursionistico fissato per il 1 giugno, la Festa dell’Accademia della Musica (il 2), Fronti-Trek (il 15), Festa a Fontanalda (il 21) e la Salmonata umana il 29. Sono una decina le manifestazioni in programma in luglio, fra cui: Permilcuore rock (il 5), Grande caccia al tesoro (il 13), Giro dei bar (il 19), Festa degli Alpini (il 27) e Finale di torneo di calcetto il 31. Sempre in luglio Summer Music dal 7 al 28 luglio, a cura dell’Accademia della Musica, il Torneo di calcetto alla Pieve e i Mercatini estivi.

Per agosto, il mese clou del turismo estivo, la Pro loco ha messo in calendario diverse manifestazioni quasi tutti i giorni. Qualche interessante esempio? Sagra del cinghiale i primi tre giorni, Giochi strambalati (il 4), Torneo dell’orologio (il 5-6), Concerto della Banda (il 7), Giochi in piazza (il 14), Sagra della Fiorentina (il 15-16), Macina cultura alla scoperta dei mulini (il 24), con ripetizione anche il 14 settembre.

In ottobre resta centrale la Festa della Madonna del Buon consiglio (il 6-7). In generale, il primo mese autunnale di ottobre è per una settimana dedicato alla Sagra della Castagna, tra le domeniche 12 e 19. Novembre propone la Fiera patronale di San Martino, che si celebrerà il 16. Già in programma anche le manifestazioni del periodo natalizio, che si concluderanno il 5 gennaio del prossimo anno con i Pasqualotti e la Banda dei Carrettieri.

Quinto Cappelli