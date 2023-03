Ridracoli e la Campigna fanno ancora il pieno

di Oscar Bandini

Ancora boom di visitatori alla diga di Ridracoli, mentre le nevi di Campigna continuano ad attirare tanti appassionati. Partiamo proprio da quest’ultima località, la più importante porta d’accesso al Parco nazionale dal versante adriatico. "Non ci aspettavamo tanta gente – commenta il maestro di sci ed albergatore Manuel Tassinari –. Pensavamo che il richiamo della neve si fosse affievolito visto che in tanti cominciano già a pensare alla Riviera, invece abbiamo lavorato a pieno ritmo sia con l’impianto di risalita che al campo scuola, con famiglie e bambini. Decideremo verso metà settimana se tenere aperta la stazione in base alle condizioni meteo. La neve è ancora presente con 44 cm ai 1400m e abbondantemente oltre il metro sul crinale dell’Appennino tosco – romagnolo". Tutte le strutture ricettive e della ristorazione hanno lavorato a pieno ritmo, ma anche in Val Bidente hanno fatto il pieno i ristoranti, gli esercizi pubblici e i negozi di alimentari.

Ma veniamo a Ridracoli dove gli ingressi domenica sono stati 1.950 che si aggiungono ai 900 del giorno precedente portando così il totale, considerati anche le presenze degli escursionisti a 3.000 persone. Numeri alti favoriti dalla copiosa tracimazione sul Bidente del ‘Gigante d’acqua della Romagna’, al punto che permangono problemi per i parcheggi nonostante la presenza del bus navetta. "Dobbiamo ancora decidere – precisano gli operatori di Atlantide – se domenica ci sarà spazio per la navetta, ma intanto riconfermiamo che, in caso contrario, si potrà salire con le auto e le moto fino ai parcheggi, poi solo a piedi (1,8 km a piedi e in bici dalla biglietteria). Saremo aperti sabato 18 dalle 10 alle 17 per gli ingressi in diga e dalle 14 alle 17 per Idro l’eco museo delle acque. Domenica invece saremo aperti dalle 10 alle 17 per entrambi i servizi. Chi possiede il pass disabili può accedere con il proprio mezzo fino alla diga anche quando è prevista la navetta per tutti". La stagione entrerà nel vivo domenica 26 marzo quando inizieranno le viste sul lago con il battello elettrico e saranno organizzate le prime escursioni guidate in e-bike in collaborazione con Outdoor Romagna Asd. "Non facciamo noleggio libero – concludono – ma itinerari sempre con guida e sarà proprio l’’anello di Ridracoli’ la prima proposta. Anche il Rifugio Cà di Sopra riaprirà il battenti sempre il 25-26 marzo". Info: 0543 917912