RinnoviAmo, al via il gruppo per l’ambito sociosanitario

I promotori di RinnoviaAmo Forlì’, la lista civica che alle prossime elezioni amministrative sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, hanno avviato la costituzione di alcuni gruppi di lavoro composti da esperti di diversi settori. Dopo la presentazione del programma avvenuta nei giorni scorsi, lo scopo dell’iniziativa è quello di approfondire alcune aree tematiche considerate centrali.

Con l’obiettivo di "indicare alla futura amministrazione comunale come muoversi per promuovere l’aumento e il miglioramento dei servizi socio-sanitari operanti sul territorio forlivese", un primo gruppo di lavoro composto da esperti del settore si è costituito venerdì scorso presso la sede della lista civica, in corso Diaz.

Ne fanno parte medici ospedalieri e di medicina generale, infermieri in servizio e in pensione, con incarichi dirigenziali oltre che di assistenza, ex dirigenti di servizi territoriali, farmacisti, ex direttori di unità operative ospedaliere.

A partire dalla criticità vissute e rilevate dai partecipanti, "sono emerse le possibili soluzioni e correttivi capaci di incidere sulle prospettive di sviluppo di migliori pratiche assistenziali". Gli altri temi "oggetto di progettazione" con appositi gruppi saranno il centro storico, l’istruzione, l’educazione, lo sport, l’innovazione, la cultura, la sostenibilità, la mobilità, i quartieri.

