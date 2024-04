Risate con Vasumi, si chiude

‘Cialtronight – La notte del Cialtrone’ , lo spettacolo più divertente della Romagna, è giunto all’ultimo appuntamento della stagione. Questa sera alle 21,15 salirà sul palco del Naima Club in via Somalia, 2 l’ideatore Andrea Vasumi e, con lui, tutto il cast. Sono stati 7 gli appuntamenti di questa stagione e tutti sold out, ma non è finita qui, perché, come aggiungono gli attori, lo spettacolo piace moltissimo e già si sta pensando alla prossima edizione. "Credo che, oltre ai numeri delle presenze che lo dimostrano, sia stata la migliore stagione di sempre con un livello di spettacolo davvero notevole – spiega Vasumi – A fine stagione la stanchezza si fa sentire, ma come si fa a non voler continuare per far sempre di meglio?". Le coreografie dei momenti musicali saranno del New Dance Studio. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 16. Per info e prenotazioni: 0543.1713530, 347.9458012 o 339.7097953.

r.r.