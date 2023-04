Riscaldamenti spenti, un problema per le persone anziane e invalide

Vorrei segnalare al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini la situazione in cui versano ad oggi molte persone anziane, invalide, tra cui anche mio padre di 90 anni, i quali si ritrovano con il riscaldamento spento nonostante le temperature ancora fredde.

Dopo aver telefonato in municipio per chiedere chiarimenti, sono molto sconfortata dal fatto che il Comune non si sia preoccupato di questa condizione quando ben si sapeva che era possibile prorogare il periodo di accensione se ci fossimo trovati con temperature così basse, come è poi avvenuto, e come è stato fatto in altri comuni. Il problema è avvertito in modo molto più sentito dalle persone che non possono muoversi di casa e che soffrono maggiormente a causa delle basse temperature.

Antonella Cristofari