Ritrovato lo scomparso. Era a Faenza, sano e salvo

Dopo giorni di apprensione e intense ricerche, Danilo Scribano, il 35enne di Ramacca (provincia di Catania) scomparso lo scorso 22 agosto, è stato ritrovato ieri sera in buone condizioni di salute nella zona di Faenza. Un risultato frutto dell’impegno corale che ha visto coinvolti le forze dell’ordine, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv e soprattutto la famiglia e gli amici del giovane, che non hanno mai perso la speranza.

Danilo si era allontanato volontariamente da una struttura sanitaria in cui era ricoverato da circa venti giorni per sottoporsi a delle terapie. Quel giovedì, senza dare spiegazioni, ha lasciato la clinica, facendo perdere le sue tracce. La famiglia, preoccupata, ha subito sporto denuncia e, sin dalle prime ore, si è messa alla ricerca del giovane, mobilitando i social network per sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere segnalazioni utili.

Le indagini hanno ricostruito il tragitto di Danilo: dopo aver lasciato la struttura, si è diretto verso la stazione ferroviaria più vicina, da cui ha preso un treno con destinazione Forlì. Il suo obiettivo era incontrare la sua ex fidanzata con cui era ancora in buoni rapporti. Durante il viaggio, nei pressi di Ancona, è stato fermato dalla polizia ferroviaria perché sprovvisto di biglietto e multato. Tuttavia, nonostante la denuncia di scomparsa fosse già stata diramata, non è stato riconosciuto e ha potuto proseguire il suo viaggio. Arrivato a Forlì, Danilo si è presentato alla porta dell’ex compagna, la quale, ignara della situazione e sorpresa dal suo stato confusionale, ha prontamente allertato il 118 e le autorità.

Il 35enne è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dove è stato sottoposto ad alcune cure. Tuttavia, mentre si trovava ancora sotto osservazione, è riuscito nuovamente a fuggire, scomparendo per la seconda volta. L’ultima immagine di Danilo era stata registrata dalle telecamere di sicurezza della stazione di Rimini e da lì le ricerche si sono concentrate nella zona circostante. Nel frattempo, l’appello della famiglia, rilanciato sulla sua pagina Facebook anche dal sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, aveva fatto rapidamente il giro del web, alimentando una mobilitazione collettiva. Dopo giorni di angoscia, è giunta finalmente ieri sera l’attesa notizia: Danilo è stato ritrovato e sta bene. Un grande lavoro di squadra che, fortunatamente, ha condotto a un lieto fine, riportando il giovane sano e salvo tra le braccia dei suoi cari.