Rocca, 200mila euro per l’ex Villa del Pensionato

"Dalla Legge di Bilancio arriveranno al Comune di Rocca San Casciano 200mila euro per completare una parte degli appartamenti ricavati dall’ex casa di riposo Villa del Pensionato". Lo annuncia la deputata forlivese e coordinatrice regionale dell’Emilia Romagna per Forza Italia, Rosaria Tassinari, che di Rocca è stata sindaca in passato per dieci anni. Spiega la deputata: "Oltre alla normale attività parlamentare in aula e nelle commissioni, continua il mio interesse quotidiano per il mio collegio e per l’intero territorio, in particolare dei paesi dell’Appennino, specialmente quelli colpiti da frane, alluvione e terremoto". Infatti, in vari comuni dell’Appennino romagnolo, principalmente a Tredozio e a Rocca San Casciano sono ancora oltre 200 le persone sfollate lasciando le proprie case terremotate, trasferendosi in affitto anche fuori paese.

Spiega Tassinari: "Gli appartamenti nell’ex Villa del Pensionato di Rocca San Casciano sono 8: 4 in un’ala e 4 nell’altra. Due appartamenti della prima ala sono già ristrutturati e con 200mila euro in arrivo se ne potrebbero completare altri due, in modo che i quattro appartamenti di un’intera ala potrebbero essere ultimati e usufruibili da chi ha necessità dell’abitazione, specialmente da parte dei terremotati". Commenta il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "La notizia rappresenta una boccata d’ossigeno per proseguire la ristrutturazione di quell’immobile da trasformare in appartamenti. Con quella cifra si dovrebbe completare almeno la metà e quindi al quel punto sperare di poter affittare (attraverso Acer, che ne gestisce già una cinquantina) o vendere gli appartamenti con relativa asta". Resterebbero da completare i restanti 4 appartamenti fermi alla ristrutturazione grezza, con una somma che si potrebbe aggirare sui 400mila euro. Come trovarli? Risponde il sindaco Valenti: "Dovremmo fare domanda alla Regione nel capitolo Rigenerazione urbana, nella speranza di trovare i fondi mancanti".

Quinto Cappelli