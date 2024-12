Rocca San Casciano: un ricco programma di eventi natalizi fino alla Befana

Il Comune, Pro Rocca e altre associazioni di Rocca San Casciano hanno presentato e inaugurato lo scorso 8 dicembre un ricco programma di eventi in piazza Garibaldi e in altri luoghi fino alla Befana.

Dopo l’inaugurazione domenica scorsa col concerto con il Coro Città di Faenza e alcuni cantanti lirici, le manifestazioni riprendono domani alle 20.30 al Circolo parrocchiale con la tombola di Natale, a cura del gruppo scout Rocca 1, cui seguirà venerdì 20 il concerto del Corpo bandistico Rocchiano alle 20.30 nel Teatro Italia.

Sabato 21 alle ore 15 nel parco Gramsci spettacolo dei bambini della scuola dell’infanzia Scoiattolo ‘Aspettando il Natale’; alle 21.15 al Teatro Italia l’attore Denis Campitelli con lo spettacolo ‘Zitti tutti’. Domenica 22 alle 21 in teatro presentazione di ‘Immagini di un viaggio: trekking al campo base dell’Everest’.

La sera di lunedì 23 sarà acceso E Zoc ed Nadel in piazza Garibaldi, che riscalderà il centro storico fino al 6 gennaio. Spiegano gli organizzatori: "Ogni sera attorno al fuoco si svolgerà un evento, con cena aperta al pubblico con specialità locali". Si alterneranno i volontari delle varie associazioni fra cui Pro Rocca, Soccorso Alpino, Tramonto, Circolo parrocchiale, I Ragazzi della Villa, Rocca Bike, Unione sportiva rocchigiana, Gruppo socio-culturale della Misericordia, I Love Rocca.

"Gli eventi – aggiungono gli organizzatori – si concluderanno il 5 gennaio 2025 con l’arrivo della Befana al parco Cappelli alle 15, i fuochi artificiali alle 21 sul ponte, il concerto di musica live in piazza Garibaldi alle 21.30 con gli ‘Over the Pops’ e col Veglione della Befana alle 23.30 nella Colonia fluviale".

Commenta il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "Siamo molto contenti che il periodo delle feste natalizie sia animato da una trentina di eventi culturali, musicali, gastronomici e ispirati alla tradizione, a dimostrazione che il volontariato è ancora una forza molto viva in paese. Inoltre, è molto bello che all’ora di cena, ci si ritrovi in piazza davanti al fuoco per cenare insieme. In un periodo in cui nella vita sociale, personale e delle comunità ci sono tanti problemi e preoccupazioni, queste iniziative restano un segno di speranza molto importante per tutti".