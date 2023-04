Rogo in un’abitazione, paura a Piandispino

Attimi di terrore l’altra sera a Piandispino di Meldola per un incendio che è divampato in un’abitazione in legno. Non si segnalano per foruna persone coinvolte. L’allarme è scattato giovedì verso le 23. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Forlì, che hanno subito provveduto a spegnere l’incendio, sviluppatosi nell’abitazione, di tre piani. I pompieri sono quindi entrati nella casa per la ricerca di eventuali persone, tramite utilizzo di termocamera da soccorso. Successivamente le squadre hanno messo in sicurezza l’edificio da elementi diventati pericolanti a seguito del rogo. Sul posto sono giunti i carabinieri. Al momento le cause del rogo sono sconosciute. Gli inquirenti non escludono nessuna pista, nemmeno quella del dolo.