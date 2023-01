Romagnoli, una storia lunga 50 anni

Gli inizi ricalcano un po’ la storia di Steve Jobs. Come l’informatico statunitense, infatti, anche Giampaolo Romagnoli, fondatore dell’azienda di prodotti per imballaggi ‘Romagnoli Giampaolo Srl’ ha iniziato in un garage: quello di casa della nonna, in via porta Merlonia.

Era il 1973, cinquant’anni fa (anche se l’attività era partita in sordina già qualche anno prima, nel 1966). Nel 1977, poi, Romagnoli si è spostato nel complesso del Gigante e lì è rimasto fino ad ora. Nel corso del tempo l’ha affiancato la moglie e poi, nel 1997, anche la figlia Valentina. Giampaolo è venuto a mancare nel 2008, quando ormai da un paio di anni Valentina figurava come titolare della ditta. A lei, oggi, rimangono le redini dell’azienda che conta circa un milione e duecentomila euro di fatturato. "Per noi questo è un traguardo emozionante – racconta –. Ad oggi lavorano con me cinque persone. Il dipendente più storico di tutti è con noi dal 1994, ma ormai tutti insieme formiamo una vera e propria famiglia. Io sono l’unica donna, del resto questo è un settore tradizionalmente maschile. Un problema? Sì, mi è capitato di subire qualche smacco e dover superare qualche ostacolo in più dei colleghi uomini, ma anche tante soddisfazioni. Ho imparato che l’importante è non abbattersi mai: questo è il lavoro che ho scelto tanti anni fa e amo ancora molto farlo".

L’azienda commercia in tutta Italia nei settori più diversi: "I prodotti classici – racconta Valentina Romagnoli – sono senz’altro i nastri adesivi e i pluriball, ma ci occupiamo anche di imballi speciali per prodotti che richiedono cura particolare, contenitori per i vini e dispositivi per il settore alimentare. Proprio questi ultimi, ovvero guanti monouso e mascherine, ci hanno permesso di sopravvivere indenni al periodo più buio della pandemia. Da ormai diversi anni, comunque, ci siamo anche buttati sul green e sulla sostenibilità ambientale. Mio padre, da sempre, ha puntato sulla differenziazione dei prodotti e io ho seguito la strada che aveva tracciato adattandola al trascorrere del tempo".

Per festeggiare, ora, Valentina Romagnoli ha organizzato una serata intima, come in famiglia: "Porterò a cena fuori i miei ragazzi. Sarà un bel modo per celebrare insieme questa giornata importante".

Sofia Nardi