Ruba dalle auto parcheggiate: denunciato 20enne

Servizi mirati dei carabinieri nello scorso fine settimana finalizzati al contrasto dei reati predatori e contro le violazioni in materia di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, due 40enni sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti: sono stati sorpresi a cedere una dose di cocaina, poi sequestrata, a un consumatore del posto, che è stato segnalato alla prefettura quale assuntore.

Denunciato inoltre un 20enne, fermato in piena notte in strada in centro: è stato trovato in possesso di di apparecchi elettronici, occhiali di marca, orologi e

confezioni di profumo, che sono poi risultati asportati poco prima da alcune auto parcheggiate nelle vie limitrofe. La refurtiva è stata

restituita ai legittimi proprietari.