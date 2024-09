S. Sofia, arrivano nuovi servizi in farmacia

Si ampliano dal primo ottobre i servizi alla Farmacia Comunale ‘Giorgio Cavallucci’ di piazza Giacomo Matteotti a Santa Sofia. Si introducono i servizi di telemedicina e una nuova gamma di prodotti e, per quanto riguarda gli orari, la farmacia sarà sempre aperta anche il sabato pomeriggio, dalle 15,30 alle 19,30. Confermate anche le aperture straordinarie in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza, da definirsi di volta in volta.

"Si prosegue un percorso iniziato alcuni mesi fa sul rafforzamento dell’organico e l’ampliamento degli orari di apertura – precisa il vicesindaco Matteo Zanchini –. Dal primo luglio 2024, con l’arrivo della dottoressa Benedetta Pisanelli, sono in servizio 4 funzionari farmacisti e un collaboratore amministrativo presente 6 ore a settimana. Questo ci permette di ampliare sia gli orari di apertura, sia i servizi offerti. Inoltre, le novità sono in linea con il progetto della ‘Farmacia dei servizi’ promosso dalla Regione Emilia Romagna, che prevede un protocollo d’intesa tra la Regione e le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate per l’implementazione dei servizi offerti dalle farmacie ai cittadini. Garantiamo, così, servizi di prossimità nel territorio e il rafforzamento della farmacia quale presidio vivo e forte".

Infatti, previo appuntamento, in farmacia sarà possibile eseguire elettrocardiogramma a riposo urgente o non urgente, holter pressorio ed holter cardiaco, con la refertazione in telemedicina e la consegna dei referti a banco. Per prenotare gli esami, è già possibile contattare la farmacia allo 0543.970134.

"E’ stato indispensabile potenziare la linea internet tramite lavori di cablaggio – sottolinea Emanuele Stradaioli, consigliere con delega alla farmacia –. Inoltre, in accordo con l’assessore allo sport Franco Locatelli, stiamo rivedendo la convenzione che disciplina le scontistiche con gli enti del Terzo Settore. La nostra intenzione è quella di ampliare i destinatari, offrendo la possibilità di aderire alla convenzione anche alle associazioni sportive, affinché possano godere di sconti sui servizi di telemedicina".

Sarà ampliata anche la gamma dei prodotti con particolare attenzione a quelli per la prima infanzia, la cura della persona e la cosmesi. "Saranno attivate anche le pagine social della farmacia, per un rapporto sempre più diretto col cittadino. Si ricorda, infine, che nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30 negli spazi della farmacia è aperto lo sportello Farmacup – conclude Stradaioli – per la prenotazione di visite ed esami con ricetta medica".

Oscar Bandini