Saldatore a tig esperto per tralicci in alluminio

Azienda specializzata in lavorazioni metalliche cerca per la sua sede di Forlì un saldatore a tig preferibilmente con esperienza di almeno un anno. La risorsa si occuperà anche di predisporre la saldatrice per saldatura a tig di tralicci in alluminio. E’ richiesto il possesso della patente B e del mezzo proprio. Richieste, inoltre, la predisposizione al lavoro di squadra, buona manualità e precisione. Si offre contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione in azienda, con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 10 maggio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguendo le istruzioni riportate.