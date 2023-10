San Colombano-Castelnuovo, completata la messa in sicurezza

Sono stati completati a Meldola i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada San Colombano-Castelnuovo in prossimità del ponte di Cà Baccagli interessata da un movimento franoso che aveva coinvolto parte della carreggiata stradale e tutta la scarpata fino al fiume Bidente. L’intervento, dal costo complessivo di 156.250 euro, è finanziato per 150.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e per la parte rimanente dal Comune di Meldola.

L’esecuzione dei lavori ha permesso la ricostruzione della carreggiata stradale con nuovo guardrail e dell’intera scarpata con l’impiego di terre armate protette alla base da un’opera in massi ciclopici. "Siamo consapevoli – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – che ci sono altre criticità sulla strada San Colombano-Castelnuovo, ma siamo soddisfatti per questo primo intervento, a cui ne seguiranno altri, per il completo ripristino del transito in sicurezza di questa importante strada extraurbana utilizzata da tanti cittadini ed imprese".

Inoltre sono in fase di completamento i lavori di ripristino di un tratto della Strada Balbate, interessata nel maggio scorso da un movimento franoso causato dalle acque del Fosso Balbate. La realizzazione dell’intervento, con la sistemazione della scarpata di valle della strada attraverso l’esecuzione di un’opera di sostegno in massi ciclopici, e la sistemazione della scarpata di monte del fosso hanno consentito di ripristinare il normale deflusso delle acque ed il transito a doppio senso di marcia sulla strada comunale.

o.b.