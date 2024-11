San Colombano, conclusi i lavori sul ponte

Sono stati completati i lavori principali di consolidamento del ponte di San Colombano (Meldola) sulla Sp4 del Bidente, con il ripristino del transito veicolare su entrambe le corsie. Un intervento atteso da anni, dopo che l’indagine del Servizio infrastrutture viarie della provincia di Forlì-Cesena aveva individuato alcune problematiche sulla sicurezza del ponte che attraversa il Rio San Giorgio. Intervento iniziato diversi anni fa, ma che il Covid prima e le difficoltà della ditta esecutrice poi, avevano di fatto rallentato. Nei giorni scorsi è stato eliminato il senso unico alternato.

"L’intervento, dal costo complessivo di 1.500.000 euro, è stato interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – precisa la nota del Servizio provinciale – e ha permesso il consolidamento delle pile del ponte (le spalle del viadotto erano già state consolidate con un precedente intervento) e poi della struttura orizzontale che sostiene il piano viario (tecnicamente impalcato) con la realizzazione di un percorso pedonale sicuro sul lato destro in direzione Santa Sofia".

"Ringrazio i precedenti amministratori e tutti dipendenti della Provincia di Forlì-Cesena, i tecnici incaricati e l’impresa esecutrice – commenta Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola e consigliere provinciale con delega alla viabilità del territorio forlivese – per la realizzazione di questo importante intervento che consentirà, al termine di alcune lavorazioni marginali ancora da eseguire, che riguardano le finiture, il definitivo consolidamento di una delle infrastrutture viarie più importanti della vallata del Bidente". Il quadro dei prossimi interventi di messa in sicurezza della Bidentina riguarderà sempre nel territorio di Meldola il viadotto Gualdo dove saranno sostituite le barriere di sicurezza per un importo di 1.200.000 euro. La gara sarà espletata entro il 2024.

Inoltre è in corso la progettazione per la corposa variante di Nespoli del costo di 6.700.000 euro già destinati. Infine sono in corso le pratiche relative ai bandi relativi ai Fondi per lo sviluppo e la coesione, sui quali saranno presentati più progetti, tra cui l’adeguamento e la messa in sicurezza dei tratti della Bidentina tra Civitella e Nespoli e tra Nespoli e Cusercoli per un importo di circa 10.000.000 euro. Contemporaneamente stanno procedendo anche se lentamente i cantieri di Castagnolo (Civitella), sulla frana di Pianetto tra Galeata e Santa Sofia.

Sempre a Galeata lavori di consolidamento strutturale del viadotto sul fiume Bidente all’ingresso di Galeata (km57+940) per un importo di 1.400.000 euro finanziati dal Ministero. Fine lavori prevista a gennaio 2025.

Oscar Bandini