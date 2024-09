San Donnino, l’abbazia ospita ’Fuori stagione’

Musica, arte, cibo e vino si danno appuntamento questa sera presso l’abbazia di San Donnino, sulle colline di Rocca San Casciano. Con inizio alle 18.30 e ad ingresso libero, arriva la prima edizione del ‘Fuori Stagione Festival’. A fare da cornice sarà la splendida abbazia benedettina a pochi chilometri da Rocca. Saranno esposte nel chiostro e nel parco interno le opere di vari artisti, mentre la musica in vinile accompagnerà la degustazione dei vini di Pian di Stantino di Andrea Peradotto. Nell’area esterna si alterneranno alla consolle i dj di Industree Music Club, Ricky Milo e Heritagex. Regina della serata sarà la musica dal vivo proposta dal cantautore Tommaso Bertini, in arte TiBi. Non mancheranno le proposte dei vari food truck e punti ristoro. La manifestazione è stata organizzata dal Chiosco di Rocca in collaborazione di tanti volontari delle associazioni locali. Spiega Bertini, organizzatore dell’evento: "Abbiamo voluto l’evento, per realizzare in questa bella location un momento d’incontro tra varie forme d’arte e creare un’occasione di svago e socializzazione per tutti coloro che vorranno raggiungerci, in particolare i giovani".

Ma chi è il 22enne Tommaso in arte TiBi? "Sono di Rocca e studio ingegneria gestionale all’ultimo anno all’università di Bologna – risponde l’interessato –. Suono la chitarra da quando avevo 10 anni e ho frequentato ‘Cosascuola’ a Forlì. Da due anni ho lanciato il ‘Progetto TiBi’, che consiste nello scrivere e suonare canzoni per chitarra in un genere fra rap e bossa nova, nato in Brasile". TiBi si è innamorato di questo genere "perché fin da piccolo ascoltavo musica brasiliana e l’ho voluta riportare ai giovani d’oggi e ai loro temi". Che sarebbero? Risponde Bertini: "Storie romantiche, innamoramenti estivi e temi leggeri della vita quotidiana". Durante la serata, sarà presentato anche il nuovo singolo di TiBi ‘Fuori Stagione’, che è anche il nome del festival, e sarà suonato e cantato alla chitarra dall’autore, accompagnato da Francesco Zoli alla batteria e alle sequenze (basi). "Spero – conclude TiBi – che il ‘Festival Fuori Stagione’ abbia successo e porti molti giovani da fuori sulle belle e suggestive colline di Rocca, per fare in modo che i giovani dei paesi possano divertirsi anche in collina e montagna".

Quinto Cappelli