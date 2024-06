San Paolo in Alpe, la prateria ospita il 29° raduno con stand e giochi dei tempi andati

Domenica sui prati di San Paolo in Alpe. a 1.030 metri sul livello del mare. torna la Festa di San Paolo in Alpe, È quello che da 29 anni propone la Pro loco di Corniolo - Campigna con la collaborazione del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, i Carabinieri forestali, il Servizio demanio dell’ Unione dei Comuni della Romagna forlivese, il Comune di Santa Sofia Sofia, la parrocchia di Corniolo e Tour de Bosc. Così può capitare di imbattersi in un ‘ruba bandiera’ a cavallo, nel tiro alla fune montanara senza rottura della corda, nel gioco delle piastre e nella pentolaccia, uniti al vociare costante in cui si mescolano ricordi d’infanzia e problemi del presente come i ruderi inquietanti della chiesa di proprietà dell’ente Parco, mentre il fabbricato rurale è stato recuperato grazie alle risorse della Regione Emilia Romagna e adibito in parte a rifugio-bivacco.

San Paolo è una delle praterie d’altitudine meglio conservate del Parco nazionale al cospetto della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, ora patrimonio dell’Unesco, che pare si tocchi con mano. In questa domenica di festa, San Paolo viene raggiunto a piedi da Biserno, Ridracoli o da Corniolo, in mountain bike e a cavallo, dai tanti appassionati, ma anche grazie a un bus navetta dedicato. Alle 11 sarà celebrata la santa messa proprio di fronte ai ruderi della chiesa dedicata a S. Agostino (già eremo agostiniano).

Poi si condivideranno storie che ancora si raccontano mangiando ‘alla coperta’ sul prato, all’ombra dei ‘pioppi guardiani’ o utilizzando il piccolo stand della Pro loco di Corniolo per un piatto caldo. Nel pomeriggio, alle 15, piadina fritta, musica dal vivo e laboratori per bambini del Gruppo Aquilonisti di Forlì.

Oscar Bandini